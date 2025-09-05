الرمان يحمي من أمراض القلب والسرطان ويقلل نسبة الكولسترول

فوائد الرمان، الرمان من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وعشاق كثيرون، ويستخدم فى الحلوى والعصائر وعمل المقبلات لمذاقه المميز.

وفوائد الرمان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم هو وقشرته فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الرمان من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، وهو من الثمار التي ارتبطت بالثقافة والصحة والجمال منذ آلاف السنين، ويتميز بطعمه اللذيذ، ولونه الأحمر الجذاب، واحتوائه على بذور مليئة بالعصارة الغنية بالعناصر الغذائية، وقد ذكر الرمان في الكتب السماوية، مما يعكس قيمته الكبيرة وأهميته.

القيمة الغذائية للرمان

وأضاف السيد، يحتوي الرمان على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين B9 (حمض الفوليك)، والبوتاسيوم، الألياف الغذائية، كما أن الرمان غني بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، والتي لها دور فعال في مكافحة الأمراض المزمنة.

فوائد الرمان للصحة

فوائد الرمان للصحة

وتابع، أن من فوائد الرمان للصحة:-

يساعد الرمان في خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على البوتاسيوم.

يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ويرفع من مستوى الكوليسترول النافع.

يعمل على حماية الشرايين من التصلب، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

بفضل غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد الرمان على محاربة العدوى والالتهابات.

يحمي الجسم من نزلات البرد والأنفلونزا ويعزز قدرته على مقاومة الأمراض.

أظهرت دراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تساهم في منع نمو الخلايا السرطانية، خاصة سرطان البروستاتا والثدي والقولون.

يعمل الرمان على تقليل الالتهابات المزمنة التي تعتبر أحد أسباب الإصابة بالسرطان.

يحتوي على الألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء وتقي من الإمساك.

يحافظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن الهضم ويقي من أمراض القولون.

يساعد الرمان على تنشيط الدورة الدموية وزيادة إنتاج كريات الدم الحمراء، حيث يحتوي على الحديد، مما يساهم في الوقاية من فقر الدم (الأنيميا).

يحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وأثبتت بعض الأبحاث أن تناول عصير الرمان بانتظام يساعد على تحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

تناول الرمان بكميات معتدلة يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث يحتوي على مركبات تقلل من مقاومة الأنسولين وتحسن استجابة الجسم له.

مضادات الأكسدة في الرمان تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، حيث يساعد على ترطيب الجلد ومنحه النضارة والمرونة، ويقلل من ظهور حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

يقوي بصيلات الشعر ويقلل من تساقطه، ويحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر، ويضفي لمعان وحيوية للشعر عند تناوله بانتظام.

غني بحمض الفوليك الضروري لنمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، ويمد الحامل بالطاقة ويقلل من الشعور بالتعب، كما يساهم في تقوية مناعة الحامل وحماية الجنين من الالتهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.