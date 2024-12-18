هل الرمان يحتوي على الحديد ويعالج الأنيميا؟ معهد التغذية يجيب

يعتقد الكثير من الأشخاص أن فاكهة الرمان يمكن الاعتماد عليها في علاج الأنيميا وتقليل فقر الدم.

ونجد كثير من مرضي الأنيميا يتناولون الرمان سواء عصير أو أكله طازجا اعتقادا منهم أنه غني بالحديد.

وكشف المعهد القومي للتغذية عن مفاجأة وهي أن احتواء الرمان على الحديد ولكنها معلومة غذائية خاطئة.

فوائد الرمان

الرمان



وأشار معهد التغذية إلى أن الرمان يحتوى على القليل من الحديد ولا يعد مصدرا غنيا به، وتحتوى ثمرة الرمان الكبيرة على 0.7 ميليجرام من الحديد، بينما يحتاج الفرد إلى 8 ميليجرام من الحديد يوميا.



أوضح معهد التغذية أنه بالرغم من أن الرمان يحتوي على مضادات الأكسدة وبعض المركبات التي تحسن من امتصاص الحديد ولكنه ليس مصدرا للحديد.



هل يعالج البنجر الأنيميا؟

كما أوضح المعهد القومي للتغذية أن البنجر لا يعالج الأنيميا، مشيرا إلى أن البنجر من الخضراوات المفيدة والمغذية، ولكنه ليس علاجا للأنيميا، ويحتوى البنجر على كميات قليلة من الحديد مقارنة بما يحتاجه جسم الانسان، حيث يحتاج الفرد الى 8 ميليجرام من الحديد يوميا.

لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا



وقال المعهد القومي للتغذية أنه تحتوى ثمرة البنجر المتوسطة على 0.7 ميليجرام فقط من الحديد، لذلك لا يمكن الاعتماد على تناول البنجر لعلاج حالات الأنيميا.

وتتضمن فوائد تناول البنجر خفض ضغط الدم وتحسين الأداء الرياضي، من بين أمور أخرى.

والبنجر من الخضروات المغذية للغاية ومليء بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، والعديد منها له خصائص طبية ويسهل إضافته إلى نظام الغذائي.

يحتوي البنجر على العديد من العناصر الغذائية وقليل من السعرات الحرارية كما أنه غني بشكل خاص بحمض الفوليك، وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور وصحة القلب ويحتوي على كمية جيدة من الماغنيسيوم، كما يشارك في تكوين العظام

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة.

ومن فوائد تناول البنجر:

١- يحسن الأداء الرياضي

٢- قد يحسن صحة الجهاز الهضمي

٣-يمد الجسم بالطاقة

٤- يدعم صحة الدماغ



حيث تتراجع الوظائف العقلية والإدراكية بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالاضطرابات العصبية

٥- قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للسرطان



يحتوي البنجر على العديد من المركبات ذات الخصائص المضادة للسرطان، بما في ذلك البيتين، وحمض الفيروليك، وحمض الكافيين.

أضرار الإفراط في تناول البنجر

لا ينصح الأطباء بالاعتماد على نظام غذائي يحتوي على البنجر يوميا ومن الأفضل دائمًا اتباع نظام غذائي متنوع.

ولا يسبب تناول كمية صغيرة من البنجر كل يوم أي ضرر، ولكن تناول كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى عدة أضرار منها:

١- انخفاض ضغط الدم

٢-تحول لون البول والبراز إلى الأحمر أو الأسود

٣- مشاكل في الجهاز الهضمي لأي شخص يعاني من حساسية تجاه العناصر الغذائية.

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