حبس صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط إحدى صانعات المحتوى، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا خارجة وأفعالًا تتنافى مع القيم المجتمعية، فضلًا عن ظهورها بملابس خادشة للحياء العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة والمقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الأفعال المشار إليها بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

