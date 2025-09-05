حبس عاطل بتهمة حيازة ربع كيلو حشيش بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مصطفى البنا، معاون مباحث قسم ثانٍ، من ضبط "أسامة. أ"، 21 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة العشريني، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو ربع كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات البيع.

