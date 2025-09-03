الأربعاء 03 سبتمبر 2025
تأجيل محاكمة طفل المرور بتهمة الاعتداء على طالب في المقطم لـ 17 سبتمبر

طفل المرور، فيتو
قررت محكمة جنح المقطم تأجيل أولى جلسات محاكمة طفل المرور وآخرين على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب وإصابته إلى جلسة 17 سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق طفل المرور و2 آخرين لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وإصابة شاب أمام مدرسة بالمقطم للمحاكمة

إحالة طفل المرور و٢ آخرين لاتهامهم باستعراض القوة

وقال والد يوسف ضحية  طفل المرور، إنه تسلم طلب استدعاء لنجله لحضور جلسة تحقيق جديدة، في واقعة تعرضه للاعتداء بعصا بيسبول من 4 متهمين أمام إحدى المدارس بالمقطم.

إخلاء سبيل طفل المرور

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، قررت إخلاء سبيل متهمين اثنين بكفالة 10 آلاف جنيه، في واقعة الاعتداء على طالب وإصابته بعصا بيسبول، والتسبب له في جروح خطيرة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة.

كما قررت جهات التحقيق، عرض الطالب المصاب في واقعة طفل المرور على مصلحة الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بحالته والإصابات التي لحقت به ومدة العلاج.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة جمع كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مكان الحادث، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بها، بالإضافة إلى استدعاء شهود العيان من الطلاب الذين تواجدوا وقت الحادث لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الحالة الصحية للطالب المصاب وسؤال ذويه.

مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم 

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الماضي، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب.

كما تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.

وفي اليوم التالي، توجه أفراد الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

