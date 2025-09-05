النيابة تكشف تفاصيل سقوط طفل من شرفة شقة بمدينة 15 مايو

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة سقوط طفل من أعلى شرفة إحدى الشقق السكنية بمدينة 15 مايو، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحقيقات أن الطفل لم يكن متواجدًا داخل الشقة بقصد السرقة، إذ إن الشقة كانت خالية من الأثاث ولا يقيم بها أحد.

وأوضحت التحريات أن الطفل كان يعاني من حالة مرضية تتمثل في كهرباء زائدة على المخ، وكان معتادًا فتح باب شقة أحد الجيران والجلوس بداخلها.

ويوم الواقعة، تلقى مالك الشقة اتصالًا من أحد الجيران يُبلغه بوجود شخص غريب داخل شقته، فذهب إلى العقار ودخل الشقة ليجد الطفل بداخلها.

وبحسب روايته، فإن الطفل شعر بالخوف فور رؤيته لصاحب الشقة، وحاول الهروب سريعًا وقفز إلى شرفة الشقة، حيث تعلق بسور الشرفة في محاولة للنزول.

وأضاف صاحب الشقة في أقواله أنه حاول طمأنة الطفل وطلب منه عدم الخوف، وبدأ في تصوير الواقعة بهاتفه المحمول ليُثبت أنه لم يقترب من الطفل أو يعتدي عليه، إلا أن الطفل فقد توازنه وسقط من أعلى، ما أدى إلى وفاته.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود والاستماع إلى أقوال الجيران، كما تحفظت على مقطع الفيديو المُصور للتحقق من تفاصيل الواقعة.

