الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بالإسماعيلية

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب مصطفى البنا، معاون مباحث قسم ثانٍ، من ضبط  "أسامة. أ"، 21 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة العشريني، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن نحو ربع كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات البيع.

الاتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة الحشيش المخدر جوهر الحشيش المخدر جوهر الحشيش قسم شرطة ثان الاسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية

