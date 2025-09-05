النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا بشقته في منشأة ناصر

صرحت جهات التحقيق بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة منشأة ناصر، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقت قوات الأمن بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة الشاب، وبالانتقال عثرت قوات البحث الجنائي على الشاب معلقا على حبل بسقف مروحة شقته.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان للمستشفى، وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

وبمناقشة شهود العيان من الجيران أكدوا أن الشاب اختفى منذ يومين، ليكتشف الجيران وفاته بعد خروج رائحة كريهة من شقته.

وأوضحوا أن الشاب كان يعيش مع والده الذى كان مسافرا منذ أيام، وأن والدة الشاب متزوجة من شخص آخر منذ مدة.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

