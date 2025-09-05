الجمعة 05 سبتمبر 2025
فحص 56 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين تشمل الكشف المبكر عن ١٩ مرضا وراثيا، منها:مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها والتي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جينى.

سحب عينة من كعب الطفل 

وكشف وكيل وزارة الصحة  بالشرقية ان فحص الطفل  يتم من خلال  سحب عينة من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا بالمجان، ويخضع الطفل لبرامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الأمراض الوراثية

محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بمحافظة الشرقية لعدد (56.501) طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن خطة المبادرة، ذلك بجميع مراكز ومدن المحافظة منذ بداية العام الجارى 2025. مشيرا إلى أن الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يهدف إلى علاجها مبكرًا وحماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من مسببات الإعاقة.

