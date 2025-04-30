الأربعاء 30 أبريل 2025
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الأحرار التعليمى بالزقازيق يحتفل باليوم العالمي للسلامة المهنية

الاحرارالتعليمى بالزقازيق
الاحرارالتعليمى بالزقازيق يحتفل باليوم العالمى للسلامةوالصحة

أكد الدكتور سامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق في محافظة الشرقية أن  قسم السلامة والصحة المهنية بالمستشفى قد أقام يوما علميا  بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بالمستشفى. 

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يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 
يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 

الحضور فى اليوم العلمى بالأحرار التعليمى 

وجاء ذلك بحضوره والدكتورة الشيماء حاتم  نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر والدكتور محمود نبيل رئيس قسم السلامة والصحة المهنية، وبحضور والدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمكتب العمل بالزقازيق وهو ماياتى  تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والقاضية بضرورة التجديد فى المعلومات وإلقاء المحاضرات التعليمية والتثقيفية كل فى تخصصه للبحث عن الجديد دائمًا.

 

يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 
يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 

 

وبدأالإحتفال بكلمة للدكتورسامح حسين مدير المستشفى حيث قال نحتفل اليوم باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي تحتفل به منظمة العمل الدولية حيث أن شعار هذا العام " السلامة والصحة المهنية في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مستعرضا  أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها في الحفاظ على جميع العاملين بالمستشفى،

واستكملت الدكتورة  الشيماء حاتم نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمربكلمة  أشادة فيها بالجهد المبذول من فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى في تدريب العاملين على خطط ومعايير السلامة والصحة المهنية، كما  قام الدكتور عمرو خليل نائب رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإلقاء محاضرة بعنوان " ثورة السلامة والصحة المهنية: دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية بمصر ".

يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 
يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 

بعدها القى  الدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة محاضرة عن " السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في قانون العمل الجديد " تلته الدكتورة إيمان إمبابى مدير إدارة الجودة بالمستشفى بإلقاء محاضرة بعنوان " Environmental and Facility Safety standards changes in GAHAR 2025 ".

 

تنظيم يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي في الشرقية

يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 
يوم علمى بالاحرار التعليمى احتفالاباليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية 

وقال الدكتور سامح حسين انه فى ختام الإحتفال باليوم العلمي تم عرض فيديو قصير عن أنشطة قسم السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وتكريم العاملين الملتزمين بتطبيق تعليمات السلامة ومن خلال المناقشات بين الحضور تم تحقيق الهدف من هذا اليوم الذى اتسم بالروح العالية والتفانى فالكل متعاون من أجل نجاح المنظومة بمستشفى الأحرار التعليمى

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مستشفى الاحررار التعليمي مدينة الزقازيق محافظة الشرقية الدكتور سامح حسين عبدالحميد مدير عام المستشفى الدكتورة الشيماء حاتم نائب المدير للتدريب والبحوث

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