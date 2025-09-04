صحة الشرقية تدعم مستشفى حميات الزقازيق بمنظار حديث

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أنه بالتعاون مع المجتمع المدني تم توفير منظار بقيمة 2.5 مليون جنيه لصالح وحدة الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى حميات الزقازيق والذي يتميز بتكنولوجيا انتقال الليزر لنقل البيانات بشكل سريع وكذلك تكنولوجيا CBI Amber والتي تساعد على تحديد أماكن النزيف بقناة الجهاز الهضمي مما يساعد الطبيب على القيام بإجراءات لإيقاف النزيف بسرعة وبدقة متناهية.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين علي المستشفيات الحكومية وأن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وصولًا لمجتمع صحي وسليم.

وأضاف المحافظ أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخه تم الإنتهاء من تنفيذ 144 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة بتكلفة مالية بلغت مليارا و200 مليون جنيه إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًًا لأعلى معايير الجودة.

