وكيل صحة الشرقية يكشف الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس الحسينية

حوادث الطرق،فيتو
حوادث الطرق،فيتو

كشف الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق سعود – الحسينية أمام عزبة الجامع، والذي أسفر عن وفاة مواطن وإصابة 34 آخرين.

محافظ الشرقية يعلن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب أتوبيس الحسينية

أغلب الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم

وأوضح "البيلي" أن مستشفى الحسينية المركزي استقبل 28 مصابًا عن طريق سيارات الإسعاف و6 آخرين نقلهم ذووهم، مشيرًا إلى أن أغلب الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، فيما تم تحويل 7 حالات حرجة إلى مستشفيات فاقوس وأبو حماد والأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي الرعاية المتقدمة.

توفير الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وأن معظم الحالات مستقرة، لافتًا إلى توفير الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية مع تواجد جميع التخصصات الحيوية بالمستشفيات.

غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية

وأشار إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع وزارة الصحة، بينما يتابع محافظ الشرقية تطورات حالة المصابين لحظة بلحظة، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة.

