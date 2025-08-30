السبت 30 أغسطس 2025
صحة الشرقية تنفذ 1948 زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم بالقرى والنجوع

صحة الشرقية رعاية
صحة الشرقية رعاية طبية بالمجان تمتد لـ 51146 بيت فى الشرقية

 أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، على قيام أطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بجميع أنحاء المحافظة، أمس الجمعة بتنفيذ 1948 زيارة منزلية منها ٢٥ زيارة لذوي الهمم، ليصل عدد الزيارات المنزلية خلال أيام الجمع في 48 أسبوع إلى 51146 زيارة حتى الآن.

صحة الشرقية تنظم ندوة توعية للعاملين بفاقوس حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

توقيع الكشف الطبى على كبار السن 

 جاء ذلك  بالقرى والنجوع التابعة محافظة الشرقية، بهدف توقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم"قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة".

 

الفحص العام والتحاليل 

بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، ويتم ذلك من خلال الفحص العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحص النظر، والفم والأسنان، بالإضافة لعمل تحاليل نسبة الهيموجلوبين ومستوى الدهون والكوليستيرول بالدم، ووظائف الكلى والسكر التراكمي.

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

فحص رسم القلب

 وكذلك إجراء فحص رسم القلب، وفي حالة إيجابية النتائج يتم تقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، وجرى أمس إحالة ٣ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية، منهم حالة تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وحالة تعاني من ارتفاع السكر في الدم، وحالة تعاني من قرح الفراش.

الدكتور احمد البيلى وكبا وزارة الصحة محافظة الشرقية الفرق المتحركة الوحدات الصحية زيارة ذوى الهمم الزثارات المنزلية

