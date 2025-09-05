حبة البركة، مطهر معوى طبيعي وتحمي من السرطان وحصوات الكلى

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التي عرفت منذ القدم وذكرت في الطب النبوي والطب القديم وأمرنا الرسول الكريم بتناولها.

وفوائد حبة البركة، عظيمة فهي صيدلية متكاملة لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن حبة البركة أو الحبة السوداء من الكنوز الطبيعية التي أوصانا بها رسول الله حين قال: "في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام"، وهي مقولة عظيمة تظهر مكانتها الطبية منذ قرون طويلة، واشتهرت هذه البذور الصغيرة ذات اللون الأسود في الطب النبوي والطب الشعبي، وأثبتت الدراسات الحديثة قيمتها الغذائية والعلاجية المذهلة، حتى صارت تستخدم في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية والزيوت العلاجية.

فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة

وأضافت منى، أن من فوائد حبة البركة التى تدفعنا لتناولها:

تحتوي حبة البركة على مركبات طبيعية مثل الثيموكينون، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى البكتيرية والفيروسية.

تعد علاج طبيعي لمشكلات الجهاز التنفسي مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية، وحساسية الصدر، إذ يساعد زيت حبة البركة على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف الاحتقان وتحسين التنفس.

تناول حبة البركة بانتظام يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعلها مفيدة لمرضى السكري وللوقاية من مضاعفاته.

تعمل الحبة السوداء على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع تعزيز الكوليسترول الجيد، مما يحمي من تصلب الشرايين ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

تستخدم منذ القدم لعلاج عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، كما أنها تحفز إفراز العصارة الهضمية وتساهم في قتل البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يحسن من عملية الامتصاص والهضم.

بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد حبة البركة في تخفيف آلام المفاصل، والتهابات الجلد، وكذلك الأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهابات مثل الروماتيزم.

زيت حبة البركة يستخدم في العديد من الوصفات التجميلية، حيث يساعد على ترطيب البشرة، وعلاج حب الشباب، وتأخير ظهور التجاعيد، وتقوية الشعر ومنع تساقطه، إضافة إلى القضاء على القشرة.

يساعد تناول الحبة السوداء في تنقية الكبد من السموم، وتحفيز وظائفه الحيوية، كما أنها تحمي الكلى من تكون الحصوات وتحافظ على أدائها بشكل طبيعي.

تعمل حبة البركة على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، كما أنها تساعد على تقليل الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم، وهو ما يدعم خطط إنقاص الوزن.

تظهر بعض الدراسات أن حبة البركة تملك تأثيرات مضادة للسرطان، بفضل قدرتها على محاربة الجذور الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا ونمو الأورام.

شروط تناول حبة البركة

وتابعت، يجب تناولها بكمية معتدلة وعدم الإفراط فيها، وقد تتعارض مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو السيولة، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامها بانتظام، ويفضل استخدام الزيت المستخلص على البارد لضمان الاستفادة القصوى من عناصرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.