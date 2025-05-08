فوائد زيت حبة البركة، يقوي المناعة ويحارب العدوى والشيخوخة

ض

فوائد زيت حبة البركة، زيت حبة البركة من أشهر أنواع الزيوت الطبيعية التى كانت تستخدم في الطب القديم لفاعليتها فى علاج العديد من الأمراض.

وفوائد زيت حبة البركة، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن زيت حبة البركة، أو ما يعرف بزيت الحبة السوداء، من الزيوت الطبيعية ذات الفوائد الصحية والغذائية المتعددة، يستخرج هذا الزيت من بذور نبات الكمون الأسود، وهو نبات عطري ينمو في مناطق عديدة من العالم مثل الشرق الأوسط، آسيا، وشمال أفريقيا استخدم هذا الزيت منذ قرون في الطب التقليدي لعلاج الكثير من الأمراض.

فوائد زيت حبة البركة

فوائد زيت حبة البركة للصحة

وعددت استشارى التغذية العلاجية فوائد زيت حبة البركة كالتالي:

يحتوي زيت حبة البركة على مركب نشط يُعرف بالثيموكينون، وهو مركب يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب، هذه الخصائص تجعل زيت الحبة السوداء فعال في دعم جهاز المناعة، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

أظهرت الدراسات أن زيت حبة البركة يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة، مثل تلك المرتبطة بأمراض المفاصل والقولون العصبي والربو، ويمكن استخدامه كمكمل غذائي أو حتى دهنه موضعيا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

زيت حبة البركة يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يسهم في حماية القلب والشرايين من التصلب والانسداد، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم تدريجيا عند استخدامه بانتظام.

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول زيت حبة البركة قد يكون له تأثير إيجابي في ضبط مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني، خاصة إذا تم دمجه مع نظام غذائي صحي.

زيت حبة البركة يستخدم موضعيا لعلاج مشكلات البشرة مثل حب الشباب، الإكزيما، والصدفية، بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهاب.

يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويزيد من لمعانه وقوته، لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مغذية لفروة الرأس.

المضادات القوية للأكسدة الموجودة في زيت حبة البركة تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة، ويحافظ على نضارة البشرة.

يساعد زيت الحبة السوداء في تهدئة المعدة والتقليل من اضطرابات الهضم مثل الغازات والانتفاخات، كما يساهم في تقليل التقلصات وتحفيز حركة الأمعاء.

يمتلك زيت حبة البركة خصائص طبيعية تقاوم الميكروبات، وقد ثبتت فعاليته ضد مجموعة من البكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعله خيار طبيعي لتعزيز الوقاية من الأمراض.

أظهرت بعض الأبحاث أن زيت حبة البركة يمكن أن يساعد في تحسين وظائف الكبد، وتنقية الجسم من السموم، وهو أمر مهم للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

كيفية استخدام زيت حبة البركة

وتابعت: يستخدم زيت حبة البركة باكثر من طريقة، منها:-

عن طريق الفم، يمكن تناول ملعقة صغيرة يوميا صباحا على الريق.

كمكمل غذائي، متوفر على شكل كبسولات.

موضعيا، يستخدم لتدليك فروة الرأس أو البشرة.

مع الأطعمة، يمكن إضافته إلى السلطات أو الزبادي.

محاذير استخدام زيت حبة البركة

وأوضحت أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائده العديدة، يجب استخدام زيت حبة البركة بحذر، خاصة لدى النساء الحوامل أو المرضعات، أو من يعانون من مشاكل صحية مزمنة، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بشكل منتظم، خاصة مع الأدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.