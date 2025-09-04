الخميس 04 سبتمبر 2025
رياضة

بعد فترة غياب، نجما الأهلي يشاركان في التدريبات الجماعية

تدريبات الأهلي،فيتو
تدريبات الأهلي،فيتو

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري.

ومن المقرر أن يخوض إمام عاشور لاعب الأهلي، المران الجماعي اليوم بعد غيابه منذ فترة طويلة لإصابته في كأس العالم للأندية بكسر في الترقوة.

كما سيشارك ياسين مرعي في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية بعد غيابه بسبب إصابة عضلية.

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، الفريق في أول تدريباته منذ إعلان توليه القيادة الفنية للأهلي.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال  محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنه في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي تم تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًّا للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا، وعبد الرحمن عيسى مدربًا للأحمال، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

 

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

