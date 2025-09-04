منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

حضر الاجتماع الفني ممثل عن منتخب مصر كل من مينا سامح اداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات، وشريف دري وشريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.