الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر بالاحمر وإثيوبيا بالأخضر في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر والشورت البرتقالي والجورب الأحمر.

حضر الاجتماع الفني ممثل عن منتخب مصر كل من مينا سامح اداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات، وشريف دري وشريف عبد العزيز ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في العاشرة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبخاصة قناة ON SPORT 1.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ مباراة منتخب مصر كأس العالم ٢٠٢٦

مواد متعلقة

كريم فؤاد يخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي

فرمان جديد في الأهلي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

بعد فترة غياب، نجما الأهلي يشاركان في التدريبات الجماعية

مران مفتوح لمنتخبي مصر وإثيوبيا قبل مواجهتهما غدا

منتخب الناشئين يواجه البحرين في ختام دور المجموعات بكأس الخليج

موعد مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

بقيادة النحاس، الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبي

الأكثر قراءة

مش سايبين حاجة، علاء مبارك يوجه رسالة بشأن صناعة السيارات الصينية

بعد رحيله عن صفوف الريدز، رسالة وداع مؤثرة من محمد صلاح إلى هارفي إليوت

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

اشتعال الحرب الكلامية، إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

قبل إقرارها، تعرف على خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ننشر أسماء الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

خدمات

المزيد

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

1500 عاما على ميلاد خير البرية، سيرة الرسول في محطات خالدة

ما الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي؟

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads