فرمان جديد في الأهلي بشأن التعاقد مع مدرب أجنبي

يسعى مسئولو النادي الأهلي لحسم اسم المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق، خلفا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن القلعة الحمراء بعد الخسارة أمام بيراميدز بالدوري.

الأهلي حدد مع بداية رحيل ريبيرو مبلغ 250 ألف دولار كراتب شهري للمدرب الاجنبي الجديد.

وأكد مصدر أن محمود الخطيب يرغب في اختيار مدرب كبير، ولكن القيمة المالية الأولى التي تقدر بـ250 الف دولار قليلة بالنسبة لطموحات رئيس النادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي رفع راتب المدير الفني شهريا إلى 4 ملايين دولار سنويا مع مساهمة شركة الأهلي في دفع 30٪ من قيمة راتب المدرب الجديد.

وتفكر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، جديا بموافقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، علي استمرار عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني للفريق حتى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تستقر اللجنة على استمرار النحاس بجهازه الجديد في قيادة الأهلي في مباراة إنبي ثم سيراميكا وحرس الحدود حتى مباراة الزمالك بالدوري.

وبالتالي سيستمر جهاز عماد النحاس حتى مباراة القمة والمحدد لها يوم 29 سبتمبر المقبل بالدوري الممتاز.

ويأتي هذا القرار لاختيار جهاز مناسب للأهلي في الفترة القادمة ودراسة السير الذاتية للمدربين بدقة والتركيز مع عدم التسرع في القرار.

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري. 

