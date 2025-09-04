عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة بعد اتهام عصام الحضري بمجاملة أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على حساب حسام حسن، مدرب المنتخب الوطني الحالي.

وكان شوبير قد انتقد عبر قناة الأهلي ظهور عصام الحضري مع أحمد حسن في مقطع فيديو وصف خلاله الأخير بـ"العميد الأصلي"، وهو ما اعتبره إساءة غير مباشرة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، متسائلًا عن دور اتحاد الكرة في مواجهة مثل هذه التصرفات.

رد الحضري على مثيري الفتن

ورد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، على اتهامات البعض له بأنه لا يدعم الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو الحاسمتين في تصفيات كأس العالم.

واستشهد الحضري بتصريحات تلفزيونية له يوم 1 سبتمبر، أكد خلالها أنه لا يوجد منتخب أول ومنتخب ثاني قائلا: “كلنا منتخب مصر وبنكمل بعض، منتخب مصر الأول بيشارك في تصفيات كأس العالم والمنتخب الآخر مشارك في كأس العرب، كلنا هنا من أجل خدمة مصر”.

وأضاف الحضري: "أفراد الجهاز الفني للمنتخب الأول أو منتخب كأس العرب جميعهم كانوا نجوما دوليين، وجميعنا موجود لخدمة وتشريف بلدنا في أعلى المستويات، وأتمنى التوفيق للمنتخبين سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس العرب".

وتابع عصام الحضري: “لدينا مباراة مهمة يوم 5 سبتمبر أمام منتخب إثيوبيا، أتمنى جماهير مصر تملأ مدرجات الاستاد من أجل الوصول للهدف الأسمى وهو الوصول إلى كأس العالم، ثم بعدها مباراة منتخب كأس العرب الودية أمام تونس في الإسماعيلية”.

واختتم الحضري تصريحاته بقوله: "أتوقع تواجد جماهير الإسماعيلية العاشقة لكرة القدم لدعم لاعبي منتخب كأس العرب".

بداية الأزمة

رد أحمد حسن على أحمد شوبير

ووجه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رسالة نارية إلى الإعلامي أحمد شوبير، بسبب انتقاد الأخير له ولزميله الحارس الدولي عصام الحضري.

ونشر الصقر عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” ردًّا ناريًّا على أحمد شوبير جاء مضمونه كالتالي: "الكابتن شوبير طالع يدينا نصيحة على الهواء وردي هيكون هنا على الهواء.. لو حابب تتطوع بنصيحة فأكيد رقم تليفوني معاك وكمان أرقام السادة المحترمين في اتحاد الكرة المصري، ولو كانت النصيحة صادقة ولوجه الله أكيد نتقبلها ونشكرك كمان.. لكن طالما الكلام على الهواء فالرد هيكون على شوبير هنا على الهواء".

رسالة أحمد حسن، فيتو

وأضاف: “لمعلوماتك أنا أعمل مديرًا لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية بتكليف ومتطوعًا دون أجر، في محاولة لرد جزء للمكان الذي صنع اسمي وتاريخي كلاعب أنهى مسيرته بلقب عميد لاعبي العالم، أما بالنسبة لقصة هزاري أنا وعصام الحضري في القصة دي فهو أمر معتاد من سنين والجميع يراه ويشاهده ولم نرك يا كابتن يا كبير يوما تنصح أو تعترض ولكن طبعًا كلنا فاهمين دفاعك بقوة واستماتة واعتراضك ليه!!”.

وتابع: "كابتن اهدا شوية ونصيحتي ليك ركز في شغلك انت بس، ووفر نصايحك لحاجة تانية علشان الموضوع مش مستحمل فتن وخناقات جديدة وكفاية اللي بنشوفه وبيحصل كل يوم وأنت سيد العارفين".

أحمد شوبير، فيتو

الهجوم دفع الحضري إلى الرد بحدة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلا: عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مذيع الإسقاط والتنمر “والكيمى كيمى كا والكيمى كيمى كو بيقول نصائح، طيب انصح نفسك الأول".

أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

فيما تدخل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في الأزمة مطالبا بضرورة دعم المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها المنتخب الوطني الأول في مسيرته نحو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة وتحقيق حلم جماهير الكرة المصرية.

كل الجهات المعنية تدعم المنتخبات الوطنية

أضاف أبو ريدة أن هذا الدعم أمر ثابت وواجب تجاه جميع أبنائنا في كل المنتخبات الوطنية ويشاركنا في ذلك جميع الجهات المعنية والجماهير العاشقة لكرة القدم.

كما أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التزام كافة المنتخبات بسياسة الاتحاد المصري في هذا الخصوص والتعاون فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة والتي نعمل بلا كلل من أجل الوصول إليها.

منتخب مصر على أعتاب مرحلة مهمة

وقال المهندس هاني أبو ريدة: إن المنتخب الوطني الأول على أعتاب مرحلة مهمة خلال لقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو خلال الأيام المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم تستوجب وقوف الجميع خلفه على قلب رجل واحد داعمين ومشجعين، والأمر نفسه يمتد إلى المنتخبات الوطنية الأخرى التي تنتظرها خلال الأيام والأسابيع المقبلة المشاركة في عدد من البطولات المهمة هي كأسي العالم للشباب والناشئين وكأس العرب، وكلنا أمل في أن تنجح جميعها في تحقيق آمالنا وطموحاتنا.

الجميع يجب أن يلتزم بسياسة الاتحاد

ووجه رئيس الاتحاد المصري بضرورة التزام الجميع بسياسة الاتحاد في هذا الشأن وضرورة إضفاء الهدوء على تصرفات كافة المنتسبين إليه، وعدم السماح باستخدام السوشيال ميديا أداةً تتسبب في صرف التركيز الواجب توفيره لعمل المنتخبات في مناخ إيجابي.

إبراهيم سعيد يدعم شوبير في مواجهة الصقر والحضري

دخل إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، على خط حرب التصريحات والتغريدات بمواقع السوشيال ميديا التي اشتعلت الساعات الماضية بين الثلاثي “احمد شوبير وعصام الحضري وأحمد حسن” بسبب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

إبراهيم سعيد يدعم أحمد شوبير في أزمته مع الصقر والحضري

ونشر إبراهيم سعيد تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” داعما لموقف أحمد شوبير ضد الحضري والصقر قائلا: “تتفق تختلف مع كابتن أحمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي ويمكن أنا أكتر حد اختلفت معاه كتير في أوقات بس والله أجدع وأطيب حد تتعامل معاه عن قرب وراجل جدع وابن اصول ومن الشخصيات الجميلة، تعرف الشخص وقت الأزمات ووقت الشدة بشكر الشدة والأزمة من عند ربنا اللي خلتني أعرف ناس رجالة، وإن الأصول عمرها ما غيرتهم أما الاختلاف في الكورة ده طبيعي، بالتوفيق يا كابتني فيما هو قادم بإذن الله".

حرب النجوم ضد العميد حسام حسن

وشهدت الساعات الماضية لغطًا وتراشق عبر بوستات مواقع التواصل الاجتماعي من نجمي الكرة المصرية السابقين أحمد حسن وعصام الحضري ضد الإعلامي أحمد شوبير المناصر والداعم لحسام حسن المدير الفني للفراعنة.

أول تحرك من وزير الرياضة في أزمة شوبير مع الحضري والصقر

وأخيرا، أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالا هاتفيا بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شدد خلالها على ضرورة احتواء أية أزمات تنشب بين مسئولي المنتخبات الوطنية وكذلك بينهم وبين المؤسسات الإعلامية.

وشدد وزير الرياضة على أن هذا الأمر يأتي فى إطار الحرص الكامل للحفاظ على استقرار المنتخبات الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق الانجازات وتجاوز مختلف التحديات، وذلك على خلفية الحرب الكلامية بين الإعلامي أحمد شوبير والثنائي أحمد حسن وعصام الحضري.

وأكد وزير الرياضة أن نشوب أية خلافات بين أطراف المنظومة الكروية من شأنه التأثير سلبيا على مسيرة المنتخبات الوطنية خاصة فى ظل الارتباطات الرسمية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سواء بتأهله لنهائيات كأس العالم 2026 أو منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها المغرب 2025.

وثمن وزير الشباب والرياضة، البيان الصادر من المهندس هاني ابوريدة أمس بشأن التأكيد على أهمية الاستقرار كواجب وطني على الجميع ضرورة الالتزام به فى هذه المرحلة المهمة التى تشهد ارتباطات عديدة لكل المنتخبات الوطنية على الساحة العربية والإفريقية والعالمية.

وأضاف صبحي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لما يمتلكه من مكانة وخبرات دولية رفيعة المستوى يسير بخطى ثابتة لتحقيق الاستقرار للمنتخب الوطني لكرة القدم وكل المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها موجها باتباع الكود المؤسسي وتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي فى التصدي لأي خروج عن النص.

يذكر أن منتخب مصر يشارك في كأس العرب بمجموعة تضم الأردن والإمارات، إلى جانب الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا في الدور التمهيدي.

