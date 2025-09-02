الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أشرف صبحي يهنئ منتخب السباحة بعد التتويج بلقب البطولة العربية للألعاب المائية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد بتتويج منتخب مصر للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، والتي استضافتها المغرب خلال الفترة من من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو السباحة في مختلف السباقات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دعم الاتحادات الرياضية المختلفة، بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتقديم كل سبل الرعاية للأبطال الرياضيين؛ من أجل استمرار الإنجازات ورفع راية مصر عالية في مختلف المحافل.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر وحسموا اللقب قبل انتهاء البطولة.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية.

كما تمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بـ6 كؤوس بواقع ثلاثة كئوس للشباب ومثلها للبنات وذلك في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة.

 

 

