خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره البحريني يؤكدان دعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزير خارجية مملكة البحرين، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور العربى المشترك فى مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الخميس لنظيره البحرينى على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

واستعرض الوزيران مسار العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى ترتكز على روابط تاريخية متجذّرة ورؤية مشتركة إزاء مختلف القضايا.

تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية

وأعرب الوزيران عن التطلع لتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

