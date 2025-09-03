الأربعاء 03 سبتمبر 2025
عصام كامل

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره السوداني

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة السودانى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السفير عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات في السودان.

ضحايا الانزلاقات الأرضية التي وقعت في دارفور 

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبدالعاطي قدم فى مستهل اللقاء خالص تعازيه للسودان الشقيق قيادة وشعبًا في ضحايا الانزلاقات الأرضية التي وقعت في دارفور مؤخرًا.

وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة

وأكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل للسودان الشقيق، مبرزًا جهود مصر ومشاركتها في المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لتسوية الأزمة السودانية والتوصل لحل شامل بملكية سودانية يفضي لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جامعة تنهي الأزمة الراهنة وتوقف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

التسهيلات التي تقدمها مصر لتسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين

وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر الكامل لكافة المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان ومؤسساته الوطنية أو النيل من سيادته. 

واستعرض عبد العاطي التسهيلات التي تقدمها مصر لتسهيل العودة الطوعية للمواطنين السودانيين، فضلًا عن دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي والتنمية في السودان الشقيق.

إعادة تأهيل البنية التحتية في السودان

كما استعرض الجانبان الجهود المشتركة لإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ورحب الوزير عبد العاطي بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال المصري- السوداني الثاني خلال العام الجاري، واللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.

بدر عبد العاطي العودة الطوعية للمواطنين السودانيين وقف اطلاق النار السودان السفير عمر صديق دارفور الازمة السودانية

