وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي يبحثان وصول المساعدات لغزة بشكل عاجل

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بيوراي بلانار، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي.

العلاقات المتميزة بين مصر وسلوفاكيا

أعرب الوزيران عن اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وسلوفاكيا في مختلف المجالات، وأكدا تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي بما يعكس الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التدفقات السياحية السلوفاكية إلى المقاصد المصرية.

كما شدد الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية.

كما أدان الوزير استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية، مشددا أن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

