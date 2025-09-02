الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي يبحثان وصول المساعدات لغزة بشكل عاجل

عبد العاطى مع يوراي
عبد العاطى مع يوراي بلانار، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بيوراي بلانار، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي.

 العلاقات المتميزة بين مصر وسلوفاكيا

أعرب الوزيران عن اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وسلوفاكيا في مختلف المجالات، وأكدا تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي بما يعكس الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التدفقات السياحية السلوفاكية إلى المقاصد المصرية. 

كما شدد الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

 

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية.

كما أدان الوزير استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية، مشددا أن استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي سلوفاكيا مصر وسلوفاكيا المقاصد المصرية غزة العمليات العسكرية القدس

مواد متعلقة

وزير الخارجية يدعو رئيسة سلوفينيا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الخارجية: بعض الدول تستخف بالقانون الدولي

الخارجية الإيرانية: أمريكا لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads