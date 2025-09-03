الأربعاء 03 سبتمبر 2025
وزير الخارجية ضيف أولى ندوات صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل

يستضيف صالون ماسبيرو الثقافي في أول ندواته الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وينعقد صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين من داخل ماسبيرو وخارجه.
ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية في الصالون عن القضايا الإقليمية والدولية ومحددات السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن قرارات ماسبيرو بشأن الاستئذان في المشاركات خارج مصر أو لدي الجهات الأجنبية، وكذلك التصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها تخص مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط، وعلى سبيل الحصر، ولا تخص الإعلاميين أو المحررين أو العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، أن الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، وحرية الرأي مكفولة تمامًا، ولا يمكن المساس بها، بل تعمل الهيئة على تعزيزها وحمايتها.

