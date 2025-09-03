وزير الخارجية ضيف أولى ندوات صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل

يستضيف صالون ماسبيرو الثقافي في أول ندواته الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

صالون ماسبيرو الثقافي

وينعقد صالون ماسبيرو الثقافي باستديو أحمد زويل بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين من داخل ماسبيرو وخارجه.

ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية في الصالون عن القضايا الإقليمية والدولية ومحددات السياسية الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن قرارات ماسبيرو بشأن الاستئذان في المشاركات خارج مصر أو لدي الجهات الأجنبية، وكذلك التصريحات الرسمية باسم الهيئة أو قطاعاتها تخص مناصب وكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة فقط، وعلى سبيل الحصر، ولا تخص الإعلاميين أو المحررين أو العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام، أن الإصلاح الإداري مستمر ولا تراجع عن تحديث ماسبيرو، وحرية الرأي مكفولة تمامًا، ولا يمكن المساس بها، بل تعمل الهيئة على تعزيزها وحمايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.