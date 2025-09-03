الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير‎ الخارجية مع نائب رئيس فلسطين

وزير‎ الخارجية مع
وزير‎ الخارجية مع نائب رئيس دولة فلسطين، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك بحضور  الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية في إطار الاتصالات الدورية بين مصر والسلطة الفلسطينية لتناول تطورات القضية الفلسطينية.

تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل

وشهد اللقاء تطابق مواقف الجانبين حول ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لوقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وقبول مقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف". 

وأدان الوزير عبد العاطي سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستخدامها المجاعة كسلاح، مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة والاستمرار في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

المخططات الاستيطانية غير الشرعية

شهد اللقاء أيضًا تناول التطورات في الضفة الغربية، حيث استهجن الوزير عبد العاطى الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة، ولاسيما المخططات الاستيطانية غير الشرعية، وشدد على الرفض الكامل لمصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، معربًا عن إدانة مصر القاطعة للمخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية.

 الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وتناول الجانبان باستفاضة التنسيق المصري الفلسطيني فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي للتوسع فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجارى، حيث أشاد الوزير عبد العاطي باعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا التزام مصر بمواصلة في دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقرار حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسين الشيخ فلسطين بدر عبد العاطي منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس الفلسطيني مصر وقطر التجويع إسرائيل الشعب الفلسطيني غزة جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي يبحثان وصول المساعدات لغزة بشكل عاجل

وزير الخارجية يدعو رئيسة سلوفينيا لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الخارجية: بعض الدول تستخف بالقانون الدولي

وزير الخارجية يلتقي نظيره بشمال مقدونيا على هامش منتدى بليد الاستراتيجي

الأكثر قراءة

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

استمرار تدريبات "النجم الساطع 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads