القبض على شبكة بث تلفزيوني غير مرخصة بالجيزة

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية "بدون ترخيص" بدائرة مركزي شرطة العياط – البدرشين بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات أن المتهمين كانا يقومان باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تم استهداف مقر الشبكة وضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة، و3 وحدات معالجة مركزية (CPU)، و4 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي.

وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

