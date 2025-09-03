الصحة توضح الفرق بين الحالات الطارئة والحرجة للمرضى (انفوجراف)

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية التفرقة بين الحالة الطبية الطارئة والحالة الحرجة، موضحًا أن لكل منهما طبيعة مختلفة من حيث التعريف وطرق التعامل والمكان المناسب لتلقي العلاج.

الحالة الطارئة

أشار أن الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتستلزم تدخلًا فوريًا لتجنب الوفاة أو حدوث إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.

أوضح أن الحالة الطارئة غالبا ما تكون مفاجئة وتحتاج إلى استجابة سريعة وقد تكون مهددة للحياة أو غير مهددة للحياة، حسب شدتها.

وأشار إلى أنه يتم التعامل معها في أقسام الطوارئ، حيث يثبت وضع المريض ثم يُصرح بخروجه أو يُنقل لقسم آخر عند الحاجة.

الحالة الحرجة

وأكد أن الحالة الحرجة هي حالة طبية شديدة الخطورة تهدد حياة المريض بشكل مباشر، وتتطلب مراقبة دقيقة ورعاية مكثفة في وحدات العناية المركزة.

وتتسم الحالة الحرجة بالتعقيد، وتشمل عادة فشلًا أو خللًا في واحد أو أكثر من الأجهزة الحيوية مثل القلب أو الرئتين أو الكلى.

تحتاج إلى دعم طبي متقدم مثل أجهزة التنفس الصناعي، أدوية لرفع ضغط الدم، أو جلسات غسيل كلوي.

غالبًا ما تكون نتيجة تطور حالة طارئة أو تفاقم مرض مزمن.

أوضح المتحدث الرسمي أن الحالة الطارئة هي أي وضع صحي يستدعي التدخل العاجل، وقد يكون بسيطًا أو خطيرًا، بينما الحالة الحرجة تعد مرحلة متقدمة وخطيرة تهدد الحياة وتتطلب رعاية مكثفة.

وأشار إلى أن بعض الحالات الطارئة تتطور لتصبح حرجة، إلا أن ليس كل طارئة تصل إلى تلك المرحلة، كما أن بعض الحالات الحرجة قد لا تبدأ كطارئة.

