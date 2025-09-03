الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرار بالغلق الإداري لمستشفى أحمد شفيق بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك عقب رصد لجنة من إدارة العلاج الحر والتراخيص مجموعة من المخالفات الجسيمة تتعلق باشتراطات التراخيص وإجراءات مكافحة العدوى.

مراجعة شاملة لأوضاع المستشفى

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن قرار الغلق جاء بعد مراجعة شاملة لأوضاع المستشفى، حيث تبين عدم التزامه بالمعايير والاشتراطات المنصوص عليها قانونا، وهو ما استوجب اتخاذ إجراءات فورية حفاظًا على سلامة المرضى.

وأضاف أن الوزارة تكثف مؤخرًا من حملات التفتيش والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالضوابط واللوائح، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تهدد حياة المواطنين.

ويأتي هذا القرار بعد حالة من الجدل أثيرت مؤخرا عقب وفاة سيدة تدعي نجاة علي محمد (39 عامًا)، أم لطفلين، داخل المستشفى ذاته، حيث أشار زوجها أسامة إلى تعرضها لخطأ طبي جسيم

وروى الزوج أن زوجته تم إبلاغها بوجود ورم في المستقيم وحاجتها إلى عملية تحويل مسار أجراها أحد الأطباء بالمستشفى مقابل 250 ألف جنيه، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وتؤكد وزارة الصحة أنها ماضية في حملاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة، وأن حياة المريض وسلامته تظل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

