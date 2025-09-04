نائب وزير الصحة يحيل فريق الاستقبال بمستشفى عين شمس العام للتحقيق

وجه الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان خلال جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، بسرعة تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها بمستشفى “عين شمس العام” خلال خمسة عشر يومًا، وزيادة عدد أفراد التمريض بالمستشفى لسد العجز.

وشدد على إعادة عرض بعض الحالات المتواجدة بالمستشفى على الاستشاريين المختصين واستكمال الإجراءات الطبية خلال تفقده لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وأوصى بإحالة فريق الاستقبال للتحقيق، موجهًا مدير المستشفى إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

جولة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة تضمنت مستشفيات (هليوبوليس - عين شمس العام - والمركز الطبي بعين شمس)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل، والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور عمرو قنديل بدأ زيارته المفاجئة بمستشفى “عين شمس العام” بتفقد أقسام (الاستقبال - الطوارئ - الأقسام الداخلية - الرعاية المركزة- طوارئ الجراحة والعظام - مركز علاج المعقورين).

وشهد المرور تزاحم المرضى والمواطنين بقسم (الطوارئ والاستقبال) ووجود بعض الأجهزة المعطلة بالقسم، وفي (طوارئ الباطنة) تبين وجود حالات تحتاج الى حجز بالقسم الداخلي ولوحظ عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وقلة عدد أفراد التمريض وكثافة الحالات بالقسم.

ووجه نائب الوزير الأخصائيين بإعادة تشخيص الحالات الموجودة بالقسم، واستمع الى شكاوى بعض المرضى وعلى الفور أمر باتخاذ اللازم لحجز المرضى واستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج المناسب، وأيضا تبين خلال الزيارة وجود حالة تعاني من كسر بالساق (طوارئ جراحة وعضام) ترددت على القسم أكثر من مرة دون اتخاذ الاجراء اللازم وعلى الفور أمر باتخاذ الإجراء الطبي اللازم لها.

واستمع نائب الوزير إلى شكاوى بعض المرضى وأمر باتخاذ اللازم لحجز المرضى واستكمال الفحوصات الطبية والتشخيص وصرف العلاج المناسب لهم، وشدد على الالتزام ببروتوكول التعامل مع الحالات (بمركز علاج المعقورين)، وزيادة عدد أفراد الفريق القائم بالعمل لتجنب التزاحم وتيسيرا على المواطنين.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن جولة نائب الوزير المفاجئة تضمنت زيارة مركز صحة أسرة الزهراء بعين شمس والتي أوضحت مدى التزام أفراد النوبتجية بالتواجد في غرفة الطوارئ، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، واطلع خلال الزيارة على بيان تردد للمركز على مدار العام خلال الفترة المسائية، لاستيضاح مدى جدوى تواجد الفريق الطبي في هذه الفترة وتعظيم الاستفادة من القوى البشرية، موجها الشكر للفريق الطبي علي الانضباط ومدى التزامهم بمواعيد العمل.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور عمرو قنديل جولته المفاجئة بزيارة مستشفى (هليوبوليس) واطلع على تذاكر الحالات ومدى توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، مشددا على الالتزام باستقبال الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات الإسعافية الأولية مجانا لجميع الحالات وذلك خلال تفقده أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

صرف مكافأة أسبوعين لتميزهم في أداء العمل

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن نائب الوزير تابع نسبة الأشغال التي بلغت 80% بقسم الرعاية، واستطلع آراء المرضى المتواجدين ومدى رضاهم عن الخدمة، خلال زيارته للأقسام الداخلية وجراحة القلب والصدر، مشيدا بأداء قسم الحضانات، واختتم زيارته بتوجيه الشكر للفريق الطبي بالمستشفى ووجه بصرف مكافأة أسبوعين لتميزهم في أداء العمل.

