الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

مستشفى العائلة
مستشفى العائلة
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى "العائلة" بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. 

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، أجرى تفتيشا على المستشفى، وتبين إعادة تشغيله بدون ترخيص، وفض الأختام دون الحصول على إذن فتح رسمي من الجهات المختصة.

غلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات


 من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بغلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية رفع الحي عداد الكهرباء الخاص بالمستشفى حرصًا على عدم تشغيل المستشفي إلا بعد استيفائها اشتراطات التراخيص اللازمة.

نائب وزير الصحة يحيل فريق الاستقبال بمستشفى عين شمس العام للتحقيق

وداعا لسبوبة "القيصري"، الصحة تدرب الحوامل على الولادة الطبيعية (فيديو)


وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراطات التراخيص ادارة العلاج الحر الحملات الرقابية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الولادة الطبيعية بمستشفي عين شمس بمحافظة القاهرة جودة الخدمات الطبية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة محافظة القاهرة مجلس الوزراء

مواد متعلقة

5 مستشفيات للصحة النفسية تستعد للحصول على اعتماد هيئة الرقابة

نائب وزير الصحة يحيل فريق الاستقبال بمستشفى عين شمس العام للتحقيق

الصحة تغلق مستشفى أحمد شفيق لمخالفة اشتراطات الترخيص وإجراءات مكافحة العدوى

الصحة تستحدث خدمة للأشعة المقطعية للشريان التاجي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

الصحة توضح الفرق بين الحالات الطارئة والحرجة للمرضى (انفوجراف)

"الأطباء": على الدولة تحمل تكلفة خدمات الطوارئ لتتمكن المستشفيات الخاصة من تقديم العلاج

الصحة تناقش مع التضامن خطط التوسع في تقديم وجبات ساخنة للطلاب في المدارس

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

5 مزايا للكارت الجديد لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads