الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى "العائلة" بالمنطقة السادسة بمدينة نصر محافظة القاهرة، وذلك لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.

جاء هذا القرار في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، أجرى تفتيشا على المستشفى، وتبين إعادة تشغيله بدون ترخيص، وفض الأختام دون الحصول على إذن فتح رسمي من الجهات المختصة.

غلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات



من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بغلق وتشميع المستشفى، وتحرير محضر بالمخالفات، لافتًا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية رفع الحي عداد الكهرباء الخاص بالمستشفى حرصًا على عدم تشغيل المستشفي إلا بعد استيفائها اشتراطات التراخيص اللازمة.



وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مع مواصلة جهودها لحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القوانين بكل حسم.

