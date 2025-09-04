الخميس 04 سبتمبر 2025
5 مستشفيات للصحة النفسية تستعد للحصول على اعتماد هيئة الرقابة

خدمات الصحة النفسية
خدمات الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تهيئة 5 مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ضمن المرحلة الأولى، وذلك في إطار جهودها لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، مع التركيز على تعزيز خدمات الطب النفسي. وأكد أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، مشيرًا إلى أن المستشفيات المختارة هي: المعمورة، مصر الجديدة، بورسعيد، سوهاج، والعزازي، نظرًا لكونها الأكثر استقبالًا للمرضى وتميزها في تقديم الخدمات.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أهمية التقييم المستمر والمتابعة الدورية للخطط التصحيحية في هذه المستشفيات،لضمان استدامة التطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية. وأضاف أن الوزارة توفر الدعم الكامل للفرق الطبية والإشرافية لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. 

وأوضحت الدكتورة أميرة البدوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالقاهرة الكبرى، أن عملية الاعتماد تتضمن تقييمًا شاملًا لمدى التزام المنشأة الصحية بمعايير الجودة المعتمدة، بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة. 

وأشارت إلى أن شروط الاعتماد تشمل تحسين مؤشرات سلامة المرضى، الالتزام بالمتطلبات الوطنية للسلامة، وتحقيق معايير الجودة الأساسية، بما يضمن كفاءة الخدمات الصحية ورضا المنتفعين.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، وهم: الدكتور حاتم ناجي، مدير إدارة سلامة المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور محمد زهدي، مدير مستشفى المعمورة، والدكتور محمد عبدالرؤوف، مدير مستشفى بورسعيد للصحة النفسية، والدكتور أكرم الصاوي، مدير مستشفى سوهاج، والدكتور عاطف سليم، مدير مستشفى العزازي، والدكتور أحمد بيومي، مدير مستشفى مصر الجديدة، إلى جانب رؤساء إدارات الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات المعنية.

