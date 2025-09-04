الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصحة تغلق مركزا خاصا للطب النفسي وعلاج الإدمان بالعبور

الصحة تفلق مركز خاص
الصحة تفلق مركز خاص لعلاج الادمان، فيتو

أغلقت أجهزة مديرية الصحة بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث قسم العبور مركزًا خاصًا للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد ضبط مخالفات جسيمة بداخله، شملت إدارة المنشأة دون ترخيص واحتجاز مرضى نفسيين وعقليين داخل أماكن غير مصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى مزاولة مهنة الطب دون ترخيص.

محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حيث شُكّلت لجنة من إدارة العلاج الحر بمدينة العبور برئاسة الدكتور سعيد سلامة مسئول العلاج الحر وعضوية الدكتور محمد سلامة عبد الغني والدكتور مالك مجدي عبد اللطيف مفتشي الإدارة، وبمشاركة مباحث قسم العبور.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر بالواقعة ضد مالك المركز، وإحالته للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة التي تباشر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الحملات تأتي في إطار تعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وبمتابعة من الدكتور أحمد حسن الشحات مدير الإدارة الصحية بالعبور، وذلك لضبط المخالفات والتصدي للمنشآت غير المرخصة التي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

مديرية الصحة بالقليوبية محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزارة الصحة بالقليوبية

