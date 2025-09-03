محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إدارة العبور التعليمية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٥٧، وبحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامه مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس رضا خطاب رئيس مجلس الأمناء بمدينة العبور، ومدير الإدارة التعليمية بالمدينة.

وقام محافظ القليوبية بجولة داخل مبنى الإدارة التعليمية الجديد، المُقام على مساحة ٤٧٠٠ متر مربع، والمكون من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين. ويضم المبنى قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، إلى جانب الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ أن افتتاح الإدارة التعليمية يأتي في إطار خطة الدولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب مُتطلبات العصر المعلمين والطلاب على حد سواء مشيرا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وهنأ «المحافظ» العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة افتتاح المبني الجديد، مطالبا بحسن استقبال المترددين على المبنى، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ القليوبية، لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبني الجديد ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

