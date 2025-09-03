الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية

محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح ادارة العبور، فيتو

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إدارة العبور التعليمية، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٥٧، وبحضور مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامه مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس رضا خطاب رئيس مجلس الأمناء بمدينة العبور، ومدير الإدارة التعليمية بالمدينة.

محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

معالجة الكثافات وتسليم الكتب، أبرز استعدادات تعليم القليوبية للعام الدراسي الجديد

 

تزامنًا مع إحتفالات العيد القومي...محافظ القليوبية يفتتح إدارة العبور التعليمية 

وقام محافظ القليوبية بجولة داخل مبنى الإدارة التعليمية الجديد، المُقام على مساحة ٤٧٠٠ متر مربع، والمكون من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين. ويضم المبنى قاعة متطورة لتدريب المعلمين، وقاعة للتطوير التكنولوجي، وأخرى للاجتماعات، إلى جانب الإدارات الخدمية المختلفة، بما يضمن تيسير العمل وتقديم خدمات تعليمية متكاملة على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ أن افتتاح الإدارة التعليمية يأتي في إطار خطة الدولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب مُتطلبات العصر  المعلمين والطلاب على حد سواء مشيرا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.
وهنأ «المحافظ» العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة افتتاح المبني الجديد، مطالبا بحسن استقبال المترددين على المبنى، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ القليوبية، لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبني الجديد ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابنية التعليمية بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التربية والتعليم بالقليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

معالجة الكثافات وتسليم الكتب، أبرز استعدادات تعليم القليوبية للعام الدراسي الجديد

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

محمد عبد الجليل يكتب: يا محافظ القليوبية.. بأي عيد تحتفل؟.. تلال من القمامة، وشوارع مهترئة، وفوضى عارمة و"عطية" يتلقى التهاني والتبريكات؟

الأكثر قراءة

رفعت فياض يكتب: إقالة جماعية غير معلنة بالتعليم العالي لـ45 مدير معهد فني وكلية قبل بداية العام الدراسي لندب غيرهم لمدة شهرين فقط!

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية

دار الإفتاء توضح حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء

رد حاسم من أمين الفتوى على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads