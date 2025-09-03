محافظ القليوبية ونائب وزير النقل يبحثان مقترح إنشاء كوبري بديل لمزلقانيين بقليوب

الأربعاء 03 سبتمبر 2025
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، اجتماعًا لبحث مقترح إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقاني عرب العراقي وقليوب المحطة بمدينة قليوب، بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتحقيق السيولة في حركة المركبات.

شهد الاجتماع حضور اللواء محمد حواس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والمهندس ياسر مرعي مدير الشبكات الأرضية بالقليوبية، والدكتور محمد الفيومي من كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عاطف سليمان مدرس بقسم الطرق بكلية الهندسة.

وخلال اللقاء تم استعراض التصور الفني للعمل الصناعي المقترح، والذي يربط الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية بطريق نوي – شبين القناطر وكذا بمنطقة قليوب المحطة، بما يسهم في تخفيف الكثافة المرورية العالية بالمنطقة، والحد من الزحام المتكرر، وتحقيق سيولة مرورية شاملة.

وأكد الجانبان أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء محاور بديلة آمنة تتماشى مع الطفرة التنموية التي يشهدها قطاع النقل، مشددين على أن الكوبري المقترح سيمثل حلًا جذريًا لمشكلة الزحام بالمنطقة، ويسهم في تعزيز مستويات الأمان والحد من الحوادث.

