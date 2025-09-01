محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمل لإنهاء ملف تقنين الأراضي

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مهمًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والذي يعتبر أولوية قصوى للدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

وأكد محافظ القليوبية أن هناك التزامًا حازمًا باسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين، مع منع أي تعديات جديدة لفرض هيبة القانون. وفي الوقت نفسه، وجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة قد حققت إنجازًا ملموسًا، حيث وصلت نسبة إنجاز ملفات التقنين إلى 65% من إجمالي الطلبات المقدمة مطالبا باستكمال ما تبقي وانهاء هذا الملف بشكل كامل.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بوضع خطط عمل يومية لإنجاز ما تبقى من ملفات.

وأصدر تعليمات صارمة بقطع المرافق (مثل الكهرباء والماء) عن كل من لم يسدد المستحقات المالية المطلوبة منه في المواعيد المحددة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية الرادعة.

حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي

كما أعلن عن إطلاق حملة مكبرة لإزالة جميع التعديات على الأراضي التي تقاعس أصحابها عن سداد المستحقات المطلوبة.

وشدد على أن الدولة لن تتسامح مع أي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها، مع ضمان حقوق المواطنين الجادين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والعمل على مدار الساعة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط، مؤكدًا على استمرار انعقاد اللجنة المختصة بشكل دوري حتى الانتهاء الكامل من الملف.

