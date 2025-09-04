الخميس 04 سبتمبر 2025
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أهالي إحدى قرى القليوبية من وقوع مشاجرة بين مجموعة من البلطجية وآخرين نتج عنها إطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين. 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضي ورد بلاغ لمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين. على الفور انتقلت القوات الأمنية، وتم ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم (4 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية)، يعملون على حراسة قطعة أرض زراعية ملك ورثة بينهم نزاع قائم بسببها.

وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش.  

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة وإطلاق أعيرة نارية تجاه مالك قطعة أرض مجاورة وزوجته ونجل شقيقه، مما أسفر عن إصابتهم برش خرطوش في أنحاء متفرقة بالجسم، وذلك اعتقادًا منهم بأن المجني عليهم قدموا للتشاجر معهم بسبب النزاع القائم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

