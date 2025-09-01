محافظ أسيوط يشهد ختام تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" بمشاركة 750 متسابقا (صور)



شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ختام فعاليات تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" للقرآن الكريم، التي استضافتها المحافظة على مدار ثلاثة أيام متواصلة بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة متسابقين من محافظات (أسيوط – المنيا – سوهاج – الوادي الجديد) وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص الدولة المصرية على دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب على الارتباط به حفظًا وتلاوة وتدبرًا، بما يعكس دور مصر في نشر القيم النبيلة وتعزيز ثقافة التلاوة الصحيحة.

جاء ذلك بحضور الشيخ عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد الصغير رئيس شئون القرآن الكريم بديوان وزارة الأوقاف ولجنة التحكيم الشيخ محمود الحلفاوي قارئ بإذاعة القرآن الكريم والشيخ يسري معتوق مبتهل بالإذاعة والشيخ محمد عبدالمطلب قارئ بالإذاعة.

وأكد محافظ أسيوط، في كلمته خلال الفعاليات، أن احتضان المحافظة لهذا الحدث القرآني يعكس مكانتها كمنارة دينية وثقافية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تنظيم واحدة من أكبر مسابقات تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي.

اكتشاف المواهب القرآنية المتميزة

واستمع محافظ أسيوط إلى تلاوات عدد من المتسابقين، مثمنًا الجهود المبذولة لدعم ورعاية حفظة كتاب الله، ومؤكدًا أن المسابقة تعد منبرًا مهمًا لاكتشاف المواهب القرآنية المتميزة، بما يعزز روح الانتماء الديني والوطني، ويرسخ ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم.

التصفيات بين أكثر من 750 متسابقًا

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التصفيات شهدت مشاركة أكثر من 750 متسابقًا، جرى تقييمهم أمام ثلاث لجان تحكيم تضم نخبة من كبار المشايخ والقراء وخبراء وزارة الأوقاف، وفق معايير دقيقة تراعي جودة الصوت والالتزام بأحكام التلاوة والتجويد، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في توفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاح المسابقة، فضلا عن دور مديرية الأوقاف بأسيوط برئاسة الشيخ عيد خليفة وكيل الوزارة، مشيرًا إلى أن المبادرة القرآنية "دولة التلاوة" تعكس الدور الريادي للوزارة في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.

وفي ختام كلمته، أعرب اللواء هشام أبو النصر عن أمله في أن تسهم هذه المسابقة في تخريج جيل جديد من القراء يسير على نهج أعلام التلاوة المصرية، مثل الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وغيرهم ممن تركوا بصمات خالدة في تاريخ التلاوة المصرية والعالم الإسلامي.

