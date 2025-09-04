حملات نظافة وتجميل بالزقازيق استعدادا للعيد القومي لمحافظة الشرقية

قاد شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لتطوير المدينة وإظهارها في أبهى صورها، حيث شملت الأعمال تجميل ونظافة الميادين والشوارع الرئيسية وري الأشجار والنباتات، كما تم عمل صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك التالفة لضمان سلامة المواطنين.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص رئاسة المركز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمساهمة في إعداد الزقازيق للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

وذلك بمناسبة لاحتفال بالعيد القومي الـ144 لمحافظة الشرقية،فى التاسع من سبتمبر من كل عام حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن جهودها المكثفة لتجميل الشوارع والميادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني،محافظ الشرقية

كما عقد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اليوم، اجتماعًا للجنة تقييم عقارات الإيجارات القديمة، وذلك في إطار تطبيق قانون الإيجارات الجديد.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود المركز لتنفيذ القانون، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات القديمة.

وقد حضر الاجتماع محمد مصطفى نائب رئيس المركز وممثلون عن الإدارة القانونية، الإدارة الهندسية، والإدارة المالية بالاشتراك مع ممثلين عن مديرية الإسكان والمساحة والضرائب العقارية

تختص أعمال اللجنة بمراجعة وحصر المناطق وتقسيمها إلى ( متميز - متوسط ـ اقتصادى ) مع مراعاة الموقع الجغرافي مثل المنطقة والشارع الكائن به العقار ونوعية البناء ومساحات الوحدات وكذلك من خدمات مياة وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدة نقاط مهمة، أبرزها آليات تقييم العقارات المؤجرة، وتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للضوابط القانونية. كما تم بحث الإجراءات اللازمة لإنهاء الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية، وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المركز أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم للقانون، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحقق العدالة في السوق العقاري.

