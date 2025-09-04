الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات نظافة وتجميل بالزقازيق استعدادا للعيد القومي لمحافظة الشرقية

الاستعداد للعيد القومي
الاستعداد للعيد القومي لمحافظة الشرقية

قاد شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لتطوير المدينة وإظهارها في أبهى صورها، حيث شملت الأعمال تجميل ونظافة الميادين والشوارع الرئيسية وري الأشجار والنباتات، كما تم عمل صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك التالفة لضمان سلامة المواطنين.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص رئاسة المركز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمساهمة في إعداد الزقازيق للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

جامعة الزقازيق تقيم اليوم احتفالية بتخرج أول دفعة متعافية من مركز علاج الإدمان

وذلك بمناسبة لاحتفال  بالعيد القومي الـ144 لمحافظة الشرقية،فى التاسع من سبتمبر من كل عام  حيث تواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المراكز والمدن جهودها المكثفة لتجميل الشوارع والميادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  المهندس حازم الأشموني،محافظ الشرقية  

كما عقد رئيس مركز ومدينة الزقازيق، اليوم، اجتماعًا للجنة تقييم عقارات الإيجارات القديمة، وذلك في إطار تطبيق  قانون الإيجارات الجديد.

يأتي هذا الاجتماع في سياق جهود المركز لتنفيذ القانون، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات القديمة. 

وقد حضر الاجتماع محمد مصطفى نائب رئيس المركز وممثلون عن الإدارة القانونية، الإدارة الهندسية، والإدارة المالية بالاشتراك مع ممثلين عن مديرية الإسكان والمساحة والضرائب العقارية

تختص أعمال اللجنة  بمراجعة وحصر المناطق وتقسيمها إلى ( متميز - متوسط ـ اقتصادى ) مع مراعاة الموقع الجغرافي مثل المنطقة والشارع الكائن به العقار ونوعية البناء ومساحات الوحدات وكذلك من خدمات مياة وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدة نقاط مهمة، أبرزها آليات تقييم العقارات المؤجرة، وتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا للضوابط القانونية. كما تم بحث الإجراءات اللازمة لإنهاء الخلافات بين الطرفين بالطرق الودية، وتوضيح الحقوق والواجبات لكل من المالك والمستأجر.

الحالة الثانية بالشرقية، وفاة موظف بمحكمة مركز الزقازيق داخل لجنة انتخابات الشيوخ

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس المركز أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم للقانون، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف ويحقق العدالة في السوق العقاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رى الاشجار الشوارع الرئيسة شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة تطوير المدينة اظهترها فى ابهى صورها

مواد متعلقة

الحالة الثانية بالشرقية، وفاة موظف بمحكمة مركز الزقازيق داخل لجنة انتخابات الشيوخ

جامعة الزقازيق تقيم اليوم احتفالية بتخرج أول دفعة متعافية من مركز علاج الإدمان

رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

رئيس مركز الزقازيق يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

هيكل عظمي.. طفل!

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads