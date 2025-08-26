حملة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين في الزقازيق بالشرقية

ترأس شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات، ورفع الباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم على حرم الشوارع، والتي استهدفت شارع فاروق بمدينة الزقازيق.

إزالة الأكشاك غير المرخصة

من جانبه أوضح رئيس المركز أن الحملة أسفرت عن إزالة الأكشاك غير المرخصة والمظلات، والاستندات العشوائية، فضلًا عن رفع الباعة الجائلين المفترشين ببضائعهم على حرم الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المتعدين.

المواطنون يشيدون بجهود الأجهزة التنفيذية

هذا، وقد لاقت الحملة استحسان المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين أشادوا بجهود الأجهزة التنفيذية في إعادة الانضباط والقضاء على المظاهر العشوائية وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء فرض الإنضباط للشارع ورفع المظاهر العشوائية والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات وتطبيق القانون علي المتعدين دون تهاون.

تكثيف الحملات اليومية

أكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة بنطاق المحافظة لإعادة الانضباط للشوارع، وفرض هيبة الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات، مشددًا على أنه لن يتم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية تعيق الحركة المرورية حفاظًا على المظهر العام لشوارع المحافظة.

