جنايات الزقازيق تصدر حكمها اليوم على المتهم بقتل عامل تلقيح نخيل

تصدر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني رئيس المحكمة حكمها على عامل زراعي متهم بقتل عامل «تلقيح نخيل» بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جريمة "النخلة".. عامل يجذب المجني عليه من أعلى الشجرة ويقيده حتى الموت

وتعود وقائع القضية رقم 8776 لسنة 2024 جنايات ديرب نجم، محافظة الشرقية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمقتل المجني عليه متولي. ر (50 عامًا – عامل تلقيح نخيل)، على يد المتهم محمد. إ. أ (36 عامًا – عامل زراعي – مقيم بمنشأة صهبرة بدائرة المركز).

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة العامة بالشرقية للمتهم ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ عقد العزم على التخلص من المجني عليه، واستدرجه أثناء قيامه بتلقيح إحدى النخلات، ثم جذبه عنوة من أعلى الشجرة، وانهال عليه بالضرب مستخدمًا قطعة خشبية حتى تهشمت على جسده، قبل أن يقيده بحبل قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

التحقيقات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين بسبب قيام المجني عليه بتلقيح نخيل مملوك لزوجة شقيق المتهم، فتطورت إلى ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي تفصل في مصيره اليوم.

