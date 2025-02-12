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جامعة الزقازيق تقيم اليوم احتفالية بتخرج أول دفعة متعافية من مركز علاج الإدمان

جامعة الزقازيق تقيم
جامعة الزقازيق تقيم احتفالية بتخرج دفعة متعافية من الإدمان

قالت الدكتورة رودينا خيرى مديرة المكتب الإعلامى بجامعة الزقازيق ومدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة: إن الجامعة ستقيم اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 احتفالية بجامعة الزقازيق بمناسبة تخريج أول دفعة متعافية من مركز علاج الإدمان.

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تخرج أول دفعة متعافية من الإدمان 

وأضافت: تأتي هذه الاحتفالية بمناسبة تخريج أول دفعة متعافية من مركز عزيمة لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان  بحضور المهندس حازم الأشمونى  محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وذلك فى تمام العاشرة صباحا.

نواب المحافظ ونواب رئيس الجامعة 

كما يحضر الاحتفالية أيضا المهندسة لبنى عبد العزيز والدكتور أحمد عبد المعطي نواب المهندس محافظ الشرقية  ونواب رئيس جامعة  الزقازيق وجميع وكلاء الوزارة بلا استثناء ومديري العموم  وأعضاء  الجهاز التنفيذي  على مستوى المحافظة.

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النواب والشيوخ وأصدقاء الجامعة 

وذلك أيضا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بعض الشخصيات العامة  وذلك  فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر مركز عزيمة لعلاج الإدمان بالجامعة.

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الدكتورة رودينا خيري مديرة المكتب الاعلامى جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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