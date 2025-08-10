الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل لسرقة مركبته بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق سائق؛ لإدانته بقتل طفل يبلغ 12 عامًا وسرقة دراجته البخارية «توك توك» بدائرة مركز الزقازيق.

محاكمة قاتل شاب فاقوس أمام جنايات الزقازيق خلال ساعات

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وجاء الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق بعدما أثبتت التحقيقات أن المتهم محمد.ح.ا.م (36 عامًا) استدرج المجني عليه الطفل"محمد أسامة محمد سعيد"، طالب من قرية بني عامر مركز الزقازيق إلى منزله بقرية هرية رزنة، بحيلة اصطحابه على «التوك توك» لإبعاده عن أسرته، ثم قتله عمدًا مع سبق الإصرار.

اوراق القضية

وأوضحت أوراق القضية أن الجريمة وقعت في 12 يونيو من العام الماضي، حيث سدد المتهم طعنات قاتلة للطفل في الظهر والصدر، وكتم أنفاسه بقطعة قماش، تمهيدًا للاستيلاء على «التوك توك» المملوك لوالده.

القبض على الجاني 

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي انتهت إلى الحكم بإعدامه شنقًا، قبل أن تؤيد المحكمة الاستئنافية القرار في جلستها الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعدام لسائق قتل طفل بالشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

وقود مصر آمن، مدبولي يتابع سداد مستحقات الشركاء وجذب الاستثمارات لقطاع البترول

الفيوم تحصد المركز الأول في طب الأسنان بمسابقة IDEX CUP

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: ما يحدث في غزة هدفه إخفاء مخطط الاحتلال بالهيمنة على القدس والضفة

النائب العام يلتقى الدفعة الأولى من المرشحات للعمل معاونات نيابة

رئيس «الوطنية للصحافة»: خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام بتوجيهات من السيسي

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads