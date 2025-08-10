الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل لسرقة مركبته بالشرقية

أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق سائق؛ لإدانته بقتل طفل يبلغ 12 عامًا وسرقة دراجته البخارية «توك توك» بدائرة مركز الزقازيق.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وجاء الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق بعدما أثبتت التحقيقات أن المتهم محمد.ح.ا.م (36 عامًا) استدرج المجني عليه الطفل"محمد أسامة محمد سعيد"، طالب من قرية بني عامر مركز الزقازيق إلى منزله بقرية هرية رزنة، بحيلة اصطحابه على «التوك توك» لإبعاده عن أسرته، ثم قتله عمدًا مع سبق الإصرار.

اوراق القضية

وأوضحت أوراق القضية أن الجريمة وقعت في 12 يونيو من العام الماضي، حيث سدد المتهم طعنات قاتلة للطفل في الظهر والصدر، وكتم أنفاسه بقطعة قماش، تمهيدًا للاستيلاء على «التوك توك» المملوك لوالده.

القبض على الجاني

عقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق، التي انتهت إلى الحكم بإعدامه شنقًا، قبل أن تؤيد المحكمة الاستئنافية القرار في جلستها الأخيرة.

