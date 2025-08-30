السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق بالزقازيق

 تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، جهود قسم الإشغالات لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام  بنطاق المركز، حيث تم رفع كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات وتتسبب في عرقلة المرور.

مياه الشرقية تُنظم زيارة ميدانية لطلائع الكشافة لمحطة مياه الزقازيق  

استمرار حملات رفع الإشغالات 

 وأكد رئيس المدينة على استمرار هذه الحملات بشكل دوري لـ ضمان السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تعيق مصالح المواطنين، داعيا  المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بعدم وضع أي إشغالات في حرم الطريق، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط في الشارع الزقازيقي.

توجيهات محافظ الشرقية 

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة للطرق ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وفتح الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

متابعة سير أعمال النظافة 

 كما واصل  رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم، سير أعمال النظافة العامة خلال الوردية الثانية بمختلف الشوارع والميادين بنطاق المركز لضمان استمرارية أعمال النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم.

ندوة عن السلامة والصحة المهنية بتجارة الزقازيق

الحفاظ على البيئة نظيفة 

 يذكر أن المتابعة تأتي لضمان استمرارية النظافة والتأكد من انتظام عمليات جمع القمامة خلال فترة الوردية الثانية والتي تعد حيوية للحفاظ على نظافة المدينة، والوقوف على مدى كفاءة العمال والمعدات المستخدمة في عمليات النظافة، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم وتحسين المظهر العام والتأكيد على أهمية دور الوردية الثانية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق محافظة الشرقية رئيس مدينة الزقازيق قسم الاشغالات حرم الطريق العام حركة المارة والسيارات رفع كافة الاشغالات

