عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

عماد النحاس،فيتو

يخوض فريق  الأهلي التدريبات الجماعية غدا الخميس تحت قيادة عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقرر عماد النحاس إلغاء خوض التدريبات الجماعية في الصباح أو في الواحدة ظهرا مثلما كان يفعل ريبيرو.

وأبلغ النحاس اللاعبين خوض التدريبات في السادسة مساء غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يذكر أن ريبيرو دخل في أزمة مع لاعبي الأهلي بسبب إصراره على خوض التدريبات الجماعية في الواحدة ظهرا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

 

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

