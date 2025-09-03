الأهلي يترقب عودة هذا الثلاثي للمشاركة مع الفريق عقب التوقف الدولي

يترقب النادي الأهلي عودة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ياسين مرعي وإمام عاشور ومروان عطية للمشاركة مع الأحمر عقب فترة التوقف الدولي.

وتأتي عودة الثلاثي للمشاركة مع الأحمر بعد غيابهم الفترة الماضية بسبب الإصابة، حيث كان يعاني إمام عاشور من كسر في الترقوة، بينما عانى ياسين مرعي مع إصابة عضلية، فيما غاب مروان عطية لخضوعه لجراحة الفتاق.

وعلى صعيد آخر، يعقد الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، جلسة مهمة مع لاعبي الفريق غدا، وذلك على هامش المران الأول للجهاز بعد تولي المهمة رسميا خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتهدف الجلسة إلى وضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة استعادة الفريق لمساره الصحيح في بطولة الدوري الممتاز، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يطالب النحاس اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد داخل الملعب، من أجل إعادة الأهلي إلى مكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

