بمشاركة صلاح ومرموش، موعد مران منتخب مصر اليوم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب مصر مراته اليوم في السابعة والنصف مساء على استاد القاهرة مكتملا الصفوف بعد انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وكان منتخب مصر قد خاض تدريباته السابقة على استاد السلام.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراته الثانية يوم ٩ سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد ٤ أغسطس ببوركينا فاسو.

واكتملت صفوف منتخب بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، امس الثلاثاء.

واحتفى الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الإجتماعي، بقائد منتخب مصر الوطني محمد صلاح بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي 2025 - 2026.

ونشر الحساب الرسمي لـ اتحاد الكرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، صورا للممر الشرفي الذي أقامه زملاء اللاعب في المنتخب الوطني، الثلاثاء، على هامش مران الفريق باستاد السلام استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

وكتب حساب اتحاد الكرة: “الأفضل حضر فـ وجب الاحتفال.. ممر شرفي من منتخب مصر للقائد محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025”.

