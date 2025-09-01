الإثنين 01 سبتمبر 2025
ضربة أمنية قوية لمروجي القطع الأثرية في عروس الصعيد.. ضبط عاطل استخرج 577 قطعة من منطقة جبلية بالمنيا.. والآثار تعود لعصور الدولة الوسطى (صور)

في إطار العملية الأمنية الناجحة التي أسفرت عن ضبط 577 قطعة أثرية في المنيا، تواصل الأجهزة الأمنية في المنيا الكشف عن تفاصيل هذه المضبوطات القيمة التي تعود لعصور مختلفة من التاريخ المصري القديم.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تشكيل مأمورية من ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء محمد رجب، مدير إدارة البحث الجنائي واللواء محمد زين مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار والمقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث السياحة والآثار في المنيا والمقدم محمد الجبالي، رئيس فرع البحث بالمنيا الجديدة.

وتم استهداف مسكن المتحرى عنه أمكن ضبطه، وبتفتيش المسكن عثر به علي الآتي: 

تمثال خشبي لامرأة حاملة قرابين يبلغ طوله 60 سم، يتميز بتفاصيل ملونة دقيقة تعكس مهارة الفنانين القدماء، كما تم العثور على تمثال خشبي إسطواني للإله بس، وهو إله الخصوبة، الذي يحمل قاعدة خشبية تعزز من قيمته التاريخية.

 

كما شملت المضبوطات تمثالًا من البازلت للإله حورس، الذي فقد رأسه، مما يشير إلى تآكل قديم، بالإضافة إلى تمثال من الفيانس يمثل معبودًا على شكل سيدة.

وتضمنت المجموعة أيضًا تمثالًا خشبيًا لشخص يرتدي تاجًا ملكيًا ملونًا، وتمثالًا حجريًا لرأس سيدة ترتدي تاجًا ملونًا، مما يعكس التنوع في الفنون التشكيلية خلال تلك الفترات.

وتم العثور أيضًا على تمثال خشبي على شكل قرد ملون، ومجموعة من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام، تمثل شخصيات في وضع الأوزيري، مما يدل على الممارسات الجنائزية في الحضارة المصرية القديمة.

من بين المضبوطات الأخرى، تمثال من الفيانس على شكل فرس النهر، وآخر على شكل قنقد، بالإضافة إلى تمثال من البازلت لرأس إنسان وتمثال فخاري بوجه ملون.

كما تم ضبط تمثال حجري أخضر مرسوم عليه أربع سيدات، ومجسم صغير من الفخار على شكل أسد، و10 مجسمات تمثل رجال وسيدات، و503 عملات معدنية من الفضة والبرونز.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها, وبتطوير مناقشة المتهم وصولًا لمصدر تحصله عليها، اعترف بأن القطع المضبوطة ناتج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة زاوية سلطان بشرق النيل - دائرة مركز شرطة المنيا "منطقة جبلية مفتوحة ".

وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى آثار المنطقة، أفادوا بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ ل ١٩٨٣ سنة وتعود لعصور مصرية قديمة مختلفة( دولة وسطى - عصر متأخر - عصر یونانی رومان).
 

