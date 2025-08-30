المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد (فيديو وصور)

أعلن الشيخ عبد اللطيف بدر شحاتة مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية عن إطلاق النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني.

مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية

مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية

ويأتي هذا اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم

دار اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم في ملوي

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني العالمي، فيتو

وأكد الشيخ شحاته من داخل دار اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم في ملوي أن المبادرة العالمية قد حظيت بمتابعة كبيرة.

الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني العالمي، فيتو

وأضاف أن الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية دعت جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة في هذا اليوم

إحياء عظمة القرآن

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني العالمي، فيتو

ويهدف الحدث إلى إحياء عظمة القرآن في النفوس وتدريب الألسنة على الترتيل وتعزيز الارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني العالمي، فيتو

وتأمل الإدارة العامة أن يساهم هذا اليوم في نشر ثقافة القرآن الكريم بين جميع المشاركين، ويعكس هذا الحدث التزام الأزهر الشريف بتعزيز القيم الروحية والثقافية في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.