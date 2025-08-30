السبت 30 أغسطس 2025
المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد (فيديو وصور)

المنيا تشارك في النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني

 أعلن الشيخ عبد اللطيف بدر شحاتة مدير إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية عن إطلاق النسخة العالمية الثانية من يوم السرد القرآني.

 ويأتي هذا اليوم تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ليكون احتفالًا عالميًا بتلاوة القرآن الكريم

وأكد الشيخ شحاته من داخل دار اقرأ لتحفيظ القرآن الكريم في ملوي أن المبادرة العالمية قد حظيت بمتابعة كبيرة.

وأضاف أن الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية دعت جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة في هذا اليوم

ويهدف الحدث إلى إحياء عظمة القرآن في النفوس وتدريب الألسنة على الترتيل وتعزيز الارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى

وتأمل الإدارة العامة أن يساهم هذا اليوم في نشر ثقافة القرآن الكريم بين جميع المشاركين، ويعكس هذا الحدث التزام الأزهر الشريف بتعزيز القيم الروحية والثقافية في المجتمع. 

