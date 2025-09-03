أخبار مصر اليوم: الموعد النهائي لغلق موقع تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة.. نصائح هامة للمواطنين الراغبين في تركيب أنظمة ومحطات الطاقة الشمسية.. ولقاء هام بين الرئيس السيسي وولي عهد البحرين

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين وسفيري البلدين.

العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والبحرين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بضيف مصر الكريم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومثمنًا زيارته إلى وطنه الثاني مصر. من جانبه، نقل الأمير سلمان تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الرئيس، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتطابق وجهات النظر بين قيادتيهما في مختلف القضايا، فضلًا عن مستوى التنسيق والتشاور المستمر بينهما.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وجاء نص القانون:

قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار ـ "Elite Solar الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح، وعددٍ من مسئولي الشركة، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الإجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُجريات زيارته الأخيرة إلى الصين، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها، لافتًا في هذا الإطار إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني "تشي جين بينج"، الذي أكد دعمه للتعاون المشترك، ووجه الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة بتوفير احتياجات مصر في هذا القطاع ذي الأولوية للدولة المصرية.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حملة ترويجية لتحفيز المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هناك 3 أنظمة رئيسية للطاقة الشمسية وهي:

On-Grid وهو مرتبط بشبكة الكهرباء، ويتميز بعده مميزات وهي كالتالي:

تغذي المنازل مباشرة بالكهرباء.

في حالة وجود فائض يعود للشبكة من خلال عداد ثنائي الاتجاه.

تتميز بالورق في التكلفة لأنك مش محتاج بطاريات ومناسبة أكتر للمدن أو المناطق اللي الكهرباء فيها مستقرة.

وطالبت الشركة المواطنين في حالة تركيب تلك النظام بالتأكد من كون العداد الكهربائي يدعم صافي القياس بما يضمن حساب الاستهلاك وبيع الفائض بسهولة، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتغير العداد لآخر يدعم صافي القياس فور البدء في إجراءات التركيب.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استحداث خدمة الأشعة المقطعية للشريان التاجي والأوعية الدموية (CT Coronary Angiography) بمستشفى شرق المدينة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة ورفع كفاءة التشخيص المبكر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

أداة تشخيصية دقيقة تساعد الأطباء في الكشف عن أمراض الشريان التاجي

وقالت وزارة الصحة، إن الخدمة الجديدة أداة تشخيصية دقيقة تساعد الأطباء في الكشف عن أمراض الشريان التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى وتقييم الشرايين التاجية لرصد حالات التضييق أو الانسداد وتشخيص العيوب الخلقية بالشرايين التاجية.

تختتم وزارة السياحة والآثار، تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

تسجيل أسماء الراغبين في حجز برامج الحج السياحي

وبدأت شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج للموسم الجديد 1447 هجريا، وذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج.

يأتي تنفيذا للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد، حيث تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء سريعا في إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي تنفيذا للمستجدات التي طرأت على إجراءات تنفيذ الحج.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أن تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة سيُغلق مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٧ مساءً.

وناشدت الوزارة جميع الطلاب إلى استكمال تسجيل رغباتهم على الموقع قبل الموعد النهائي لضمان إدراجها ضمن إجراءات التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق 2025

