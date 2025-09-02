الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

انتهي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة وتم رفعها الي الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، علي أن يتم رفعها الي مجلس الوزراء صاحب القرار النهائي في اعتماد خطة التسعير الجديدة للشرائح.

خطة تسعير شرائح الكهرباء الجديدة

وأوضحت المصادر أنه من المقرر تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء علي العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري، علي أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة الي فواتير الكهرباء العدادات الميكانيكية القديمة اعتبارا من أكتوبر المقبل.

أسباب اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك

وأشارت المصادر الي أن الزيادات تأتي بسبب الأعباء المالية الموجودة علي الوزارة بسبب زيادة أسعار مهمات الكهرباء والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج فضلا عن اعتماد محطات توليد الكهرباء علي نسبة كبيرة من المواد البترولية المازوت والغاز الطبيعي المطلوبين للتشغيل من الخارج بسبب نقص الإنتاج المحلي.

وأوضحت المصادر أن الزيادات الجديدة ستتراوح الزيادة من 15 إلى 30% على الست شرائح الأولى من الاستهلاك، وستصل إلى 45% على الشريحة السابعة من الاستهلاك وهي الشريحة التي يرتفع استهلاكها عن 1000 كيلووات وهي شريحة خارج الدعم، ويتم محاسبتها بسعر 223 قرشا حاليا وهي تكلفة الإنتاج الفعلي للتيار.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من جهود الوزارة والوحدة التى تم تدشينها لمواجهة ظاهرة الفقد الكهربائى على الشبكة، والتى تم منحها الضبطية القضائية، وكذلك التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الكهرباء، والتوسع فى خطة تركيب العدادات الكودية للمنازل والوحدات غير المقننة، والتى لم يصدر بحقها قرار بالتصالح أو الإزالة، بالإضافة إلى إلغاء العمل بنظام الممارسة، واستبدال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع ضمن خطة الوزارة للتحصيل المسبق، فإن عمليات الفقد ما زالت قائمة ومرتفعة، وتعيق جهود التطوير المستهدفة داخل القطاع.

وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن فى القضاء على الظاهرة بشكل كامل، ولا تزال موجودة على الشبكة.

وقالت المصادر: إن الوزارة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة اعتمادها بشكل رئيسى على واردات الغاز الطبيعى والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج الطاقات اللازمة لتغطية الطلب المحلي، وذلك لتجنب العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

